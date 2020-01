752-Regel & 173-Regel: Wie aus 20€ mehr als 15.000€ werden

Wie wirken sich regelmäßige Ausgaben auf Dauer auf den Geldbeutel aus? Mit 752er-Regel und 173er-Regel lässt sich das schnell überschlagen. Die Faustformeln zeigen, was in zehn Jahren aus wöchentlichen bzw. monatlichen Geldbeträgen werden kann, die man nicht ausgibt, sondern regelmäßig bei sieben Prozent jährlicher Rendite investiert. Wichtig zum Verständnis: Natürlich gibt es am Kapitalmarkt keine Garantie für eine bestimmte Rendite.





