8,08 % Dividendenrendite! Ist dieser Aristokrat jetzt noch ein Renten-Retter?

Dividendenaristokraten können definitiv ein Mittel sein, mit dem du deine Rente ordentlich aufbessern kannst. Häufig verstecken sich hinter adeligen Ausschüttern schließlich starke, beständige Geschäftsmodelle, die eine solche Historie erst ermöglicht haben.

Dennoch ist manchmal eine Portion Skepsis durchaus angebracht: Insbesondere wenn die Dividendenrendite trotz der starken Historie hoch wird, könnte Vorsicht geboten sein. Der breite Markt preist hiermit schließlich regelmäßig bestehende Risiken ein.

Ein Dividendenaristokrat, der es jetzt beispielsweise auf eine Dividendenrendite von 8,08 % bringt, ist die Aktie von Altria. Aber was ist die Aktie heute? Eher eine Gefahr? Oder ein defensiver und möglicherweise zunächst weiterhin beständiger Zahler? Eine Frage, die uns heute aus unternehmensorientierter Sicht etwas näher beschäftigen soll.

Die Dividenden-Basics im Blick!

Altria kann zunächst mit einer ganzen Menge an interessanten Fakten rund um die Dividende aufwarten: So hat der US-Zigarettenproduzent beispielsweise erst kürzlich bekannt gegeben, die Ausschüttung ein weiteres Mal zu erhöhen: Statt 0,84 US-Dollar pro Vierteljahr gibt es für die Investoren jetzt 0,86 US-Dollar Dividende pro Quartal. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 42,57 US-Dollar (13.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das einer Dividendenrendite von 8,08 %. Ein ziemlich attraktiver Wert und eine Wachstumsrichtung, die zunächst natürlich gefällt.

Auch die Historie ist einfach stark: Altria erhöht inzwischen seit 51 Jahren regelmäßig einmal pro Jahr die eigene Dividende. Die Aktie ist daher definitiv ein längeres Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Aber von der Historie kann man sich jetzt bekanntlich wenig kaufen. Deshalb werden uns in ca. einer Minute auch die weiteren Marktaussichten näher interessieren.

Für den Moment ist jedenfalls auch gemessen an den Quartalszahlen alles so weit solide: Altria hat für das zweite Quartal dieses Geschäftsjahres ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 US-Dollar auf bereinigter Basis präsentiert. Das entsprach immer noch einem leichten Wachstum von 0,9 %. Das Ausschüttungsverhältnis beliefe sich somit auf fast 79 %. Zugegeben, ein vergleichsweise hoher Wert. Aber für diese Dividendenrendite noch ein nachhaltiger.

Kein Wachstum im Zigaretten-Markt mehr?

Investoren sollten allerdings die Risiken hinter Altria und der gesamten Zigaretten-Branche kennen: Das Wachstum in dem Markt lässt allmählich nach, auch das zweite Quartal kann hierfür ein Indikator sein. Die Umsätze gingen leicht zurück und auch das nichtbereinigter Ergebnis je Aktie sank um ca. 3 % im Jahresvergleich. Wobei der Zeitraum durch das Coronavirus natürlich sehr selektiv sein kann. Mit einem Umsatzplus von 3,9 % im ersten Halbjahr zeigt Altria schließlich, dass zumindest moderate Zuwächse möglich sind.

Allerdings ist auch die Branche besorgniserregend: Das Verbot von Menthol-Zigaretten war beispielsweise ein erster Schlag. Auch Ersatzpräparate stehen immer wieder auf dem Prüfstand. Die Preise für die Glimmstängel werden von der Politik sowieso künstlich erhöht, um dem Gesundheitsschutz Rechnung zu tragen. Eine Entwicklung, die klar gegen die Tabakindustrie zu deuten scheint. Zumal in Zeiten des Coronavirus anscheinend auch erste öffentliche Rauchverbote diskutiert werden.

Für den Moment scheint die operative Welt für Tabakkonzerne daher noch in Ordnung zu sein. Das Marktumfeld trübt sich jedoch weiter ein. Die knapp über 8 % Dividendenrendite haben daher ihren Preis bei einem nicht von der Hand zu weisenden Risiko.

Dividendenaristokrat & Stabilität vs. Aussichten!

Im Endeffekt ist Altria daher natürlich ein Dividendenaristokrat und das operative Zahlenwerk ist noch stabil. Die Tendenz zeigt jedoch, dass diese Stabilität womöglich etwas bedroht werden könnte. Der Trend im Gesamtmarkt deutet außerdem auf schwierigere Zeiten hin.

Ob Altria daher noch ein geeigneter Ruhestands-Retter ist? Was die Dividenden anbelangt, definitiv. Was das Risiko angeht, so sollten gerade Ruheständler, die auf Stabilität über Jahre und Jahrzehnte hinweg angewiesen sind, möglicherweise etwas vorsichtiger werden.

