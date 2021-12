88,96 Euro Dividende pro Monat & mehr: Das passiert, wenn du 25.000 Euro in Realty Income investierst

Ja, 88,96 Euro Dividende pro Monat erhält man als Investor, wenn man jetzt 25.000 Euro in Realty Income investiert. Die einfache Mathematik dahinter: Bei einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,27 % erhielte man 1.067,50 Euro pro Jahr an Ausschüttungen. Teilt man diesen Wert durch 12, so ist der titelstiftende Betrag der Wert, der dabei herumkommt.

Es gibt alleine zur Dividende ein paar Dinge, die gesagt sein müssen, nicht nur, dass es 88,96 Euro pro Monat sind. Auch die Historie ist mit 618 monatlichen Zahlungen und 115 Erhöhungen über diesen Zeitraum legendär. Das Ausschüttungsverhältnis hingegen mit 81,2 % vergleichsweise nachhaltig für einen REIT.

Aber wer jetzt 25.000 Euro in Realty Income investiert, der erhält zugleich auch mehr als 88,96 Euro Dividende. Wobei das Mehr in vielerlei Hinsicht doppeldeutig ist. Blicken wir auf die Dividende selbst sowie den erweiterten unternehmensorientierten Gesamtmix, der auf Sicherheit aus ist.

Mehr als 88,96 Euro Dividende pro Monat: Realty Income

Realty Income dürfte so beispielsweise in einem Vierteljahr bereits mehr Dividende bezahlen als die 88,96 Euro. Das liegt an den regelmäßigen Erhöhungen, die wir inzwischen auf Vierteljahresbasis erkennen können. Zuletzt erhöhte das Management turnusgemäß um weitere 0,0005 US-Dollar je Aktie. Das ist zugegebenermaßen nicht die Welt, aber zumindest ein bisschen was.

Lass uns kurz sprechen, warum es mit 25.000 Euro, die man als Investor in Realty Income investiert, auch weniger sein können. Zumindest in einzelnen Monaten. Da der US-amerikanische Real Estate Investment Trust seine Auszahlung in US-Dollar zahlbar macht sowie eine derzeitige Dividende von 0,2465 US-Dollar beziffert, können die Eurowerte bei Währungsschwankungen abweichend sein.

Langfristig sollte die Dividende jedoch steigen. Ganz einfach, weil die 115 Dividendenerhöhungen eine starke Tendenz zeigen. Historisch hat das Management sogar die Dividende um durchschnittlich 4,5 % p. a. erhöht. Das zeigt, dass der Real Estate Investment Trust sehr viel Wert legt auf regelmäßige Erhöhungen, die für wachsende Dividenden sprechen. Die derzeitigen 88,96 Euro sind daher nicht das Limit, voraussichtlich.

Wertspeicher & defensive Klasse

Aber auch unternehmensorientiert kann Realty Income mehr als 88,96 Euro, weshalb die Aktie vielleicht gerade für höhere Einsätze wie 25.000 Euro interessant ist. Zumindest, wenn man als Investor nach defensiver Klasse und Wertbeständigkeit sucht. Der Real Estate Investment Trust besitzt alleine ein ca. 11.000 Einheiten umfassendes Immobilienportfolio. Betongold kann wiederum Werte speichern, auch in einem inflationären Marktumfeld.

Der unternehmensorientierte Mix ist jedoch auf ein moderates Wachstum ausgelegt, was in Anbetracht eines Kurs-FFO-Verhältnisses von ca. 19 ebenfalls attraktiv erscheint. Moderate Mieterhöhungen und Zukäufe sind der Kern der Wachstumsthese. Wobei die moderaten Zuwächse wiederum für Dividendenerhöhungen sprechen. Und eben eine konsequente Neubewertung aufgrund der moderaten Bewertung, was für Wertzuwächse plus Dividende sprechen könnte. Ein solider, solide performender Mix.

25.000 Euro, die man jetzt in Realty Income investiert, sind daher vermutlich nicht der große Wurf, und Reich-Macher von morgen 88,96 Euro Dividende pro Monat zeigen jedoch, dass es solide Renditen über Jahre und Jahrzehnte hinweg geben könnte.

