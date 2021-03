A. H. Belo kündigt Dividende an

Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns A. H. Belo Corporation (ISIN: US0012821023, NYSE: AHC) erhalten eine Dividende in Höhe von 4 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal 2021. Die Auszahlung erfolgt am 4. Juni 2021 (Record date: 14. Mai 2021).

A. H. Belo wurde als Zeitungsverlag im Jahr 1842 in Galveston, Texas, gegründet. 1981 erfolgte der Gang an die Börse. Das Unternehmen ist Herausgeber der Tageszeitungen „The Dallas Morning News“ und des „Denton Record Chronicle“. Ebenfalls ist der Konzern im Bereich Digitalmarketing tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der operative Umsatz bei 37,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 43,06 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 31,79 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 42,61 Mio. US-Dollar (Stand: 5. März 2021).

