A.S. Création hält die Dividende stabil

Die Aktionäre der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) erhalten eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro für das Geschäftsjahr 2020. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,90 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,98 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. Mia 2021 statt.

A.S. Création verzeichnete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 144,9 Mio. Euro (Vorjahr: 141,1 Mio. Euro), wie am 2. März aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitgeteilt wurde. Dabei wurde ein operatives Ergebnis von 4,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro) und ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro) erwirtschaftet. Bereinigt um Währungseffekte aufgrund der Entwicklung des russischen und weißrussischen Rubel gegenüber dem Euro lag das operative Ergebnis bei 8,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten bei 5,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro), wie weiter berichtet wurde.

Die A.S. Création Tapeten AG wurde 1974 gegründet. Der Tapetenhersteller mit Sitz in Gummersbach ist seit 1998 börsennotiert. Neben der Produktion von Tapeten handelt A.S. Création mit Dekorationsstoffen.

Redaktion MyDividends.de