AAREAL BANK - Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist zurück!

Aareal Bank AG - WKN: 540811 - ISIN: DE0005408116 - Kurs: 21,580 € (XETRA)

Einen großen Schritt nach vorne hat in den vergangenen Tagen die Aktie der Aareal Bank gemacht. Anfang November kehrten die Käufer an der Unterstützung bei 15,05 EUR zurück und machte mächtig Druck. Mit diesem Kaufinteresse wurde nicht nur schnell die entscheidende Widerstandszone bei 20,74 EUR erreicht, sondern sogar bullisch gebrochen. Der Ausbruch nach oben wurde in den vergangenen Tagen durch mehrere Tagesschlusskurse oberhalb des Ausbruchsniveaus bestätigt. Läuft es für die Käufer in den nächsten Wochen weiter richtig gut, könnten so Kursgewinne auf 25,27 EUR und sogar ca. 28,55 EUR folgen.

Welche Risiken gibt es?

Soweit zu den bullischen Aussichten der Aktie in den nächsten Wochen. Der Blick nach vorne geht jedoch nicht ohne entsprechende Risiken einher. So positiv der aktuelle Ausbruch nach oben momentan auch aussieht, auch dieser kann immer noch zum Fehlausbruch mutieren. In einem solchen Fall dürfte es in den nächsten Wochen zu Abgaben in Richtung 15 EUR kommen.

Ein Argument für genau dieses Szenario wäre die Tatsache, dass die Aktie seit März als Underperformer unterwegs gewesen ist. Diese relative Schwäche ist nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus ist der Aktienkurs zuletzt zwar über den Widerstandsbereich bei 20,74 EUR ausgebrochen, für einen echten Bullenmarkt fehlt aber noch ein passender Pullback und anschließend ein neues Hoch.

Ohne diese Entwicklung könnte es sich bei den Gewinnen der letzten Tage, mit denen man sich spürbar von 20,74 EUR entfernt hat, um eine rein emotional getriebene Rally handeln: alle sehen das potentielle Kaufsignal und wollen unbedingt dabei sein. Für einen echten Trend braucht es aber nachhaltige Käufe und nicht nur kurzfristige Angst, einen Move zu verpassen. Deshalb ist vor allen Dingen die nächste Konsolidierung/Korrektur entscheidend. Hier wird sich zeigen, wie stark die Käufer wirklich sind. Momentan sieht es gut aus, über den Berg ist die Aktie mittelfristig aber nicht.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)