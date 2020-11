AAREAL BANK - Gewinnwarnung schmeckt dem Markt nicht

Aareal Bank AG - WKN: 540811 - ISIN: DE0005408116 - Kurs: 16,290 € (XETRA)

Die Erwartungen in der Oktoberanalyse für die Aktie der Aareal Bank haben sich überhaupt nicht erfüllt. Sofort nach dem Upgap folgte der Bärenkonter und der Wert fiel im Anschluss immer weiter zurück. Neben dem Unterschreiten der Aufwärtstrendlinie seit März wog vor allen Dingen der Bruch des Tiefs bei 16,20 EUR schwer.

Heute stellte das Management der Aareal Bank die Zahlen für die abgelaufenen neun Monate des Geschäftsjahres 2020 vor. Bis auf die Risikovorsorge lagen alle wichtigen Kenndaten unter der Erwartung des Marktes. Am schwersten wog aber die Nachricht, wonach die bisherige Jahresprognose eines Betriebsergebnisses im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich nicht mehr erreicht werden wird. Nach derzeitigem Ermessen dürfte das Betriebsergebnis nur im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen. Analysten hatten zuletzt mit einem Ergebnis von 71 Mio. EUR gerechnet.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Situation trotz des jüngsten Anstiegs angespannt. Die Rückeroberung des Aufwärtstrends seit März misslang zuletzt. Der Ausbruch über eine Abwärtstrendlinie seit August wird wieder gekontert. Die Aktie könnte nun in den kommenden Tagen weiter nachgeben und das Tief bei 14,49 EUR erreichen. Hält diese Unterstützung nicht, drohen weitere Verluste in Richtung des Doppeltiefs bei 13,29 EUR. Auf der Oberseite wird das Bild erst wieder freundlicher, wenn die Aktie über 20,74 EUR ansteigen kann, was mittelfristig Kurspotenzial auf 22,44 und darüber 25,83 bis 26,11 EUR auslösen würde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 826,00 747,67 806,06 Ergebnis je Aktie in EUR 2,42 0,56 1,72 KGV 7 29 9 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,48 1,20 Dividendenrendite 0,00 % 2,94 % 7,36 % *e = erwartet

Aareal-Bank-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)