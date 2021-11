Aareal Bank hat nach Übernahmeangebot neuen Aufsichtsratschef

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach einem Übernahmeangebot von Finanzinvestoren hat die Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank, Marija Korsch, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Aus dem Gremium werde sie zudem mit Wirkung zum 31. März 2022 ausscheiden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Wiesbaden mit. Am Morgen hatten Advent und Centerbridge ein Kaufgebot vorgelegt, welches die Bank mit mehr als 1,7 Milliarden Euro bewertet.

"Mit der erfolgreichen Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes durch Jochen Klösges und der heute erzielten Investorenvereinbarung mit einer Bietergesellschaft, die eine langfristige Strategie für die Aareal Bank verfolgt, sind die Weichen für die Zukunft gestellt" sagte die bisherige Aufsichtsratschefin laut Mitteilung. Zum Nachfolger wählte das Gremium den Leiter des Prüfungsausschusses, Hermann Wagner. Er werde sich in den kommenden Monaten darauf konzentrieren, den mit der Ankündigung eines Übernahmeangebotes eingeleiteten Prozess zu begleiten, hieß es weiter./he/edh