AAREAL BANK - Kurssprung nach Aufstufung

Aareal Bank AG - WKN: 540811 - ISIN: DE0005408116 - Kurs: 18,030 € (XETRA)

Nur kurz nach der Chartbesprechung der Aktie der Aareal Bank Mitte August gab es tatsächlich News zu Aareon. So verkaufte die Aareal Bank 30 % an der IT-Tochter für 260 Mio. EUR an den Finanzinvestor Advent. Weitere 50 Mio. EUR könnten fließen, wenn Aareon in den kommenden Jahren bestimmte Ziele erreicht. Allerdings konnten sich nur Newstrader über diese Meldung freuen. Denn noch am selben Tag gab der MDAX-Titel die Gewinne nahezu vollständig wieder ab.

Heute sorgt eine Analysteneinstufung für neues Interesse an dem Bankenwert. Die Citigroup sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aareal-Aktie, stuft sie von "Neutral" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 17,70 auf 25,70 EUR an. Diese Ansicht verwundert nicht. Denn die Bewertung der Bank ist sehr günstig. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei knapp 1,1 Mrd. EUR, das KGV für das kommende Jahr bei 10. Der Aareon-Verkauf spülte 260 Mio. EUR in die Kasse. Hochgerechnet ist die IT-Tochter knapp 1 Mrd. EUR wert und macht damit einen Großteil der Marktkapitalisierung von Aareal aus. Überspitzt formuliert gibt es also das Bankgeschäft derzeit fast für lau obendrauf. Ein Börsengang von Aareon, der in den kommenden Jahren durchaus plausibel erscheint, könnte den Aktienkurs der Aareal Bank folglich in ganz andere Sphären heben.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufstufung der Citigroup nahezu perfekt getimt. Die Aareal-Aktie hat zuletzt den Aufwärtstrend seit März gehalten und gestern eine kurzfristige Abwärtstrendlinie erreicht. Über diese springt sie heute per Gap und erreicht den Widerstand bei 18,05 EUR. Wird auch dieser überwunden, wäre Platz bis zum EMA200 bei rund 19,75 EUR. Doch erst über 20,74 EUR würde sich das mittelfristige Chartbild nachhaltig bessern.

Absicherungen bieten sich unterm dem Zwischentief bei 16,20 EUR an. Bricht diese Marke, könnten Abgaben in Richtung 15,05 EUR und darunter 13,29 EUR erfolgen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 826,00 748,67 806,06 Ergebnis je Aktie in EUR 2,42 0,71 1,81 KGV 7 25 10 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,65 1,23 Dividendenrendite 0,00 % 3,61 % 6,83 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)