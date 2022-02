Aareal Bank nach Gewinnschub zuversichtlich

Frankfurt (Reuters) - Die auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Aareal Bank trotzt der Corona-Krise und stellt nach einem Gewinnschub im vergangenen Jahr weitere Zuwächse in Aussicht.

Für 2022 sei ein Betriebsergebnis in einer Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro zu erwarten, teilte das Wiesbadener Institut am Donnerstag mit. Damit werde es wieder annähernd auf einem Niveau wie vor der Pandemie liegen. Zudem rechne die Bank mit einem deutlichen Anstieg der Erträge. Aareal-Chef Jochen Klösges äußerte sich zuversichtlich: "Weiteres Wachstum und nachhaltige Steigerung unserer Profitabilität: Das ist es, was wir vorhaben." Für 2024 werde ein Konzernbetriebsergebnis von bis zu 350 Millionen Euro angepeilt.

Im vergangenen Jahr erwirtschafte die Aareal Bank nach vorläufigen Zahlen ein Betriebsergebnis von 155 Millionen Euro nach einem Minus von 75 Millionen Euro 2020. Nach Steuern verdiente das Institut 68 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 69 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Risikovorsorge sank 2021 deutlich auf 133 Millionen Euro, nachdem sie im Vorjahr im Zuge der Pandemie noch bei 344 Millionen Euro gelegen hatte. Den Aktionären stellte die Aareal Bank eine Dividende von 1,60 Euro in Aussicht.

Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der kanadische Pensionsfonds CPPIB waren kürzlich mit einer 1,86 Milliarden Euro schweren Offerte für die Bank gescheitert. Sie hatten ihre selbstgesetzte Annahmeschwelle für das Kaufangebot deutlich verfehlt, obwohl sie diese gesenkt und die Offerte aufgestockt hatten.