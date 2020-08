Aareal Bank schrammt an Verlust vorbei - Ziele bekräftigt

Frankfurt (Reuters) - Der mit Verlusten verbundene Verkauf von faulen Krediten in Italien sowie eine höhere Risikovorsorge haben der Aareal Bank im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Das Betriebsergebnis fiel um 97 Prozent auf zwei Millionen Euro, wie der Wiesbadener Immobilienfinanzierer am Donnerstag mitteilte. Das Institut geht dennoch davon aus, im Gesamtjahr ein "deutlich positives" Betriebsergebnis zu erreichen. Die Aktien gaben drei Prozent nach.

"Insgesamt sind wir unverändert zuversichtlich, dass die Aareal Bank sich unter den gegebenen, sehr herausfordernden Umständen auch in den kommenden Monaten gut behaupten und die Krise meistern wird", sagte Bankchef Hermann Merkens. Der Betriebsgewinn werde 2020 voraussichtlich im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich liegen. 2019 hatte die Bank noch 248 Millionen Euro verdient.

Zuversichtlich stimmte Merkens, dass das Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung im April und Mai wieder spürbar angezogen habe. Es summierte sich im zweiten Quartal auf 1,3 Milliarden Euro. Während das Hotel- und Bürogeschäft durch die Corona-Krise belastet sei, sieht die Bank neue Investitionschancen in anderen Bereichen, wie etwa der Logistik. Die Risikovorsorge für faule Kredite verdoppelte sich auf 48 Millionen Euro. Sowohl Zins- als auch Provisionsüberschuss gingen zurück. Der Verkauf von Problem-Krediten in Italien belastete das Quartalsergebnis mit rund zehn Millionen Euro.

Auch die Software-Tochter Aareon konnte sich den Folgen des Lockdowns nicht entziehen, obwohl digitale Produkte für die Verwaltung, Immobilien und Mietzahlungen durch die Pandemie grundsätzlich stärker gefragt sind. Das Betriebsergebnis der Tochter schmolz auf drei von neun Millionen Euro zusammen. Der Verkauf eines Minderheitsanteils der Tochter sei auf Kurs und werde zeitnah abgeschlossen, erklärte Merkens.