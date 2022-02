Aareal Bank verdient mehr als gedacht - Neue Ziele für 2024

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank ist im turbulenten zweiten Corona-Jahr überraschend stark in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dank einer deutlich gesunkenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle stand unter dem Strich ein Gewinn von 53 Millionen Euro, wie der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank einen Verlust von 90 Millionen Euro verbucht. Das Betriebsergebnis legte nun von minus 75 Millionen auf plus 155 Millionen Euro zu. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Aktionäre sollen für 2021 eine Dividende von 50 Cent je Aktie erhalten. Hinzu kommt eine Ausschüttung von 1,10 Euro für 2020, die die Bank wegen der inzwischen gescheiterten Übernahme durch Finanzinvestoren zunächst zurückgehalten hatte.

Für 2022 und die kommenden Jahre nimmt sich Vorstandschef Jochen Klösges deutliche Gewinnsteigerungen vor. So soll das Betriebsergebnis im laufenden Jahr auf 210 bis 250 Millionen Euro wachsen. Für 2024 peilt das Management einen weiteren Anstieg auf bis zu 350 Millionen Euro an. Dazu soll dann auch die IT-Tochter Aareon einen signifikanten Teil beisteuern./stw/stk