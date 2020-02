AAREAL BANK - Weiter diese Linie im Blick

Aareal Bank AG - WKN: 540811 - ISIN: DE0005408116 - Kurs: 30,190 € (XETRA)

Mitte Januar fiel die Aareal-Bank-Aktie auf den EMA50 zurück und bildete dort eine Umkehrkerze. Dieses "Signal" war einer der Gründe, wieso die Aareal-Bank-Aktie bei den Trading-Ideen vorgestellt wurde. Zu dem EMA50-Setup kam noch eine weitere Marke ins Spiel. Diese wurde jedoch nur an einem Tag touchiert. Wer dort einsteigen wollte, musste extrem schnell sein. Wie könnte es nun weitergehen?

Ziel weiterhin die 32,00 EUR-Marke

Aktuell notiert die Aareal-Bank-Aktie wieder an dem EMA50. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft bei rund 30,00 EUR. Nach dem temporären Rücksetzer an die 200-Tage-Linie bildete sich allerdings ein Hoch bei 31,29 EUR aus. Die Zielzone in der letzten Chartbesprechung lag über der 32,00 EUR-Marke. Dieses Kursziel wird weiterverfolgt, weil die zuletzt entstandenen Muster weiter bullisch interpretiert werden.

Das letzte Zwischentief liegt bei 28,76 EUR. Oberhalb dieser Marke sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Fällt der Titel unter dieses Tief zurück, müsste man sich von diesem bullischen Setup verabschieden. Daher sollte man den Stopp nun von 26,14 EUR auf 28,76 EUR hochsetzen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)