ABB-Großaktionär Cevian reduziert Beteiligung leicht

Zürich (Reuters) - ABB-Großaktionär Cevian hat seine Beteiligung an dem Schweizer Elektrotechnikkonzern etwas verringert.

Der Finanzinvestor halte noch 4,89 Prozent, teilte ABB auf seiner Internetseite mit. Die Änderung spiegele eine Neugewichtung des Portfolios aufgrund der jüngsten Kursgewinne von ABB wider, sagte ein Cevian-Sprecher in der Nacht auf Mittwoch auf Anfrage. ABB bleibe eine Schlüsselbeteiligung für Cevian und sei eine der größten Beteiligungen.

Die ABB-Aktien haben seit dem Jahrestief im März mehr als 65 Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt hatte ABB im Jahresbericht 2019 eine Cevian-Beteiligung von 5,34 Prozent genannt. Der schwedische Finanzinvestor verwaltet rund 13 Milliarden Euro an Investitionen, darunter Beteiligungen am deutschen Industriekonzern Thyssenkrupp, am irischen Baustoffunternehmen CRH und am schwedischen Technologieunternehmen Ericsson.