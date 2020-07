ABB mit Auftrags-Einbruch - Gewinn übertrifft Erwartungen

Zürich (Reuters) - Schwerer Start für den neuen ABB-Konzernchef Björn Rosengren: In seinem ersten vollen Quartal an der Spitze des Elektrotechnikunternehmens sank der Umsatz um 14 Prozent auf 6,15 Milliarden Dollar, wie ABB am Mittwoch mitteilte.

Insbesondere in der Roboter-Sparte litt der Konzern unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Der Auftragseingang verringerte sich um 18 Prozent auf 6,05 Milliarden Dollar. Der Gewinn vervielfachte sich dagegen auf 319 Millionen Dollar und übertraf damit die Analysten-Erwartungen deutlich. Umbaukosten hatten das Ergebnis im Vorjahr gedrückt.