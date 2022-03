ABB startet am 1. April mit neuem Aktienrückkauf

Zürich (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB startet am 1. April mit seinem bereits angekündigten Aktienrückkaufprogramm.

Innerhalb von knapp einem Jahr sollen eigene Titel im Volumen von bis zu drei Milliarden Dollar zurückgekauft werden, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. Mit dem Rückkauf will ABB unter anderem die verbleibenden 1,2 Milliarden Dollar der insgesamt 7,8 Milliarden Dollar Barerlöse aus dem Verkauf des Stromnetzgeschäfts an die Aktionäre ausschütten. Seit Juli 2020 hat ABB eigene Aktien im Gesamtwert von rund 6,6 Milliarden Dollar erworben.