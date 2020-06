Abbott Laboratories meldet 386. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,36 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Ausbezahlt wird die Dividende am 17. August 2020 (Record date: 15. Juli 2020). Damit werden auf das Jahr gerechnet 1,44 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 89,02 US-Dollar (Stand: 12. Juni 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Es ist die insgesamt 386. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen auszahlt. Seit dem Jahr 1924 werden ununterbrochen Dividenden an die Investoren ausgeschüttet.

Abbott gehört dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index an. In dem Index sind Firmen enthalten, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Dividende erhöht haben. Abbott hat die Dividende 48 Jahre in Folge angehoben, zuletzt im Dezember 2019 um 12,5 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Im ersten Quartal 2020 betrug der Umsatz 7,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,54 Mrd. US-Dollar), wie am 16. April berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 31,90 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 30,58 Mrd. US-Dollar). Der Konzern beschäftigt rund 107.000 Mitarbeiter.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,49 Prozent im Plus (Stand: 12. Juni 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 157,5 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de