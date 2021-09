AbbVie kündigt konstante Dividende an

Der amerikanische Pharmakonzern AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, NYSE: ABBV) zahlt eine Quartalsdividende von 1,30 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Freitag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2021 (Record day ist der 15. Oktober 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AbbVie damit unverändert 5,20 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 106,68 US-Dollar (Stand: 10. September 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,87 Prozent. Im Oktober 2011 gab Abbott Laboratories die Aufteilung in zwei separate Unternehmen bekannt. Das Listing von AbbVie an der Börse startete am 2. Januar 2013. AbbVie ist in der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Hepatitis C, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Krebs und Erkrankungen des Immunsystems aktiv. Im Mai 2020 schloss der Konzern die Übernahme von Allergan ab. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erzielte AbbVie einen Umsatz von 13,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,43 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 769 Mio. US-Dollar nach einem Verlust im Vorjahr von 739 Mio. US-Dollar. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 0,44 Prozent im Minus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von aktuell 188,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. September 2021) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de