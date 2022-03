ABEC verstärkt gezielte Investition in Einweg-Herstellungskapazitäten

Reinraum-Ausbauarbeiten in seiner Anlage in Fermoy, Co. Cork, Irland, sind abgeschlossen, um zukünftiges Wachstum zu fördern

ABEC, der weltweit agierende Anbieter technischer Lösungen und Dienstleistungen für die Biotech-Herstellung, gab heute den Abschluss der Ausbauarbeiten seines Reinraums in Fermoy, Irland, für die Herstellung von Einweg-Behältern bekannt. Der Ausbau erhöht die Grundfläche in Fermoy auf 9.500 Quadratfuß und umfasst modernste automatisierte Herstellungsausrüstung. Die Erweiterung ist bereits voll betriebsfähig und erfolgt in einer entscheidenden Phase für die biopharmazeutische Industrie, in der viele Kunden bei anderen Zulieferern von langen Vorlaufzeiten von einem Jahr oder mehr berichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005412/de/

ABEC announced the completion of an expansion of its Fermoy, Ireland cleanroom for single-use disposable container (DC) manufacturing. The expansion increases total floorspace in Fermoy to 9,500 square feet and includes state-of-the-art automated manufacturing equipment. (Photo: Business Wire)

Die Coronapandemie hat bei der bereits wachsenden Nachfrage nach Einweg-Herstellungskapazitäten zu neuen Hochständen geführt und viele Zulieferer sind nicht in der Lage, den Lieferanfragen nachzukommen. Im Gegensatz dazu sind die Lieferzeiten für Behälter von ABEC konstant geblieben. ABEC führt seine Weitsicht bei der Einrichtung erweiterter Kapazitäten auf sein langfristiges Engagement zurück, kritische Branchentendenzen zu erkennen und darauf zu reagieren, sodass es den zukünftigen Bedarf seiner Kunden bestmöglich decken kann. ABEC liefert seine Behälter derzeit von seiner Anlage in Fermoy und einem weiteren ISO-7-Reinraum in Bethlehem, PA, USA, global aus. Der Ausbau von Fermoy geht über die aktuell notwendige Kapazität hinaus und ermöglicht ABEC, seinen Kunden weiterhin die schnellsten Vorlaufzeiten der Branche für Behälter anzubieten. Trotz noch nie zuvor dagewesener Knappheiten entlang der Lieferkette, die durch COVID-19 ausgelöst wurden, ist ABEC standhaft geblieben und kann zuverlässige Lieferzeiten anbieten, um die Einweg-Herstellung von Impfstoffen und therapeutischen Proteinen in großem Maßstab zu unterstützen.

„Die Philosophie von ABEC ist einzigartig in der Industrie, da wir immer der Nachfrage voraus waren, strategisch in Kapazitäten investiert haben und so das langfristige Wachstum der Biopharmaindustrie gestützt haben“, sagte Scott Pickering, ABEC CEO und Chairman. „Unser Ausbau in Fermoy stellt weiter die Versorgung unserer aktuellen und zukünftigen CSR-Kunden sicher.“

Über ABEC

Seit 1974 ist ABEC weltweit führend im Angebot technischer Lösungen und Dienstleistungen zur Herstellung in der Biotech-Industrie. Ein Großteil der global führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen sind Kunden von ABEC. Viele der heutzutage führenden Therapien werden durch Prozesse von ABEC ermöglicht und Ausrüstungen werden von ABEC entwickelt, hergestellt, installiert und gewartet. Der einzigartige Mehrwert von ABEC basiert auf seiner langen Erfahrung, vollständigen internen Kapazitäten, einem zugeschnittenen, flexiblen Ansatz und auf seiner langfristigen Glaubwürdigkeit. Ob Kapazitäten hinzugefügt oder existierende Anlagen verbessert werden sollen - die schlüsselfertigen Lösungen und Support-Dienste von ABEC reduzieren die Gesamtkosten und Markteinführungszeiten, während die Produktivität auf ein Maximum gesteigert wird. Erfahren Sie mehr über ABEC unter abec.com, kontaktieren Sie uns unter info@abec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005412/de/

Presse: Susan Cooper-Curcio, Director of Marketing, +1 (610) 861 4666, scurcio@abec.com