Abgeordnete - Polizei-Razzia in Suu Kyis Parteibüros

(Reuters) - Nach dem Militärputsch in Myanmar hat die Polizei zwei Abgeordneten zufolge die Parteibüros der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Yangon durchsucht.

Die beiden Mitglieder ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) sprachen von einer Razzia von etwa einem Dutzend Beamten nach Einbruch der Dunkelheit am Dienstag. Zuvor war das Militär verschärft gegen Demonstranten vorgegangen, die den vierten Tag in Folge gegen den Putsch vom 1. Februar demonstrierten. Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi soll sich in Haft befinden. Ihre Partei gewann die Wahl im November haushoch. Das Militär spricht von Wahlbetrug.