Abiomed (NASDAQ:ABMD) übernimmt preCARDIA, den Entwickler eines proprietären Katheters und einer Pumpensteuerung, der das Produktportfolio von Abiomed ergänzt, um die Behandlungsoptionen für Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (ADHF) zu erweitern. Das preCARDIA System wurde speziell für die schnelle Behandlung von ADHF-bezogener Volumenüberlastung konzipiert, indem der kardiale Füllungsdruck wirksam gesenkt und die Entstauung gefördert wird, um die Herz- und Nierenfunktion insgesamt zu verbessern.

Jährlich werden in den USA mehr als eine Million Patienten mit Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz verfügbarer medikamentöser Therapien ist Herzinsuffizienz weiterhin die Hauptursache von Krankenhausaufenthalten bei Patienten im Alter von über 65 Jahren. preCARDIA bietet ADHF-Spezialisten eine minimalinvasive Lösung, die die Behandlungsergebnisse potenziell verbessern und die Behandlungskosten durch Frühintervention mit dieser neuen Technologie senken kann.

Das katheterbasierte System von preCARDIA umfasst einen proprietären Ballon für die obere Hohlvene (Vena cava superior, VCS), der für eine vorprogrammierte zeitweise Okklusion der VCS sorgt. Zu den potenziellen Vorteilen für die Patienten gehören ein verbessertes Ansprechen auf die medizinische Behandlung der Herzinsuffizienz, verkürzte Krankenhausaufenthalte, seltenere Neueinweisungen ins Krankenhaus und eine verbesserte Lebensqualität. Das System basiert auf einer Erfindung von Dr. med. Navin Kapur und Dr. med. Richard Karas, PhD, vom Molecular Cardiology Research Institute des Tufts Medical Center in Boston.

Das Design des preCARDIA Systems ermöglicht eine unkomplizierte Platzierung durch den Arzt und eine hämodynamische Überwachung durch medizinisches Personal. Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde FDA hat dem System die Kennzeichnung als bahnbrechendes Gerät erteilt.

„Mit seiner Mission, durch Ruhe und Entlastung die Erholung des Herzens zu ermöglichen, ist Abiomed in einer einzigartigen Position, auf das von uns gelegte Fundament aufzubauen“, erklärte Lisa Wipperman Heine, President und Chief Executive Officer von preCARDIA. „Ich bin davon überzeugt, dass die Aufnahme unserer neuen Technologie in das Produktportfolio von Abiomed die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Herzinsuffizienz weiter verbessern wird.“

preCARDIA hat die Aufnahme von 30 Patienten in eine von der FDA genehmigte frühe Machbarkeitsstudie (EFS) abgeschlossen, mit der ein klarer technischer Erfolg und eine signifikante Reduzierung des kardialen Füllungsdrucks sowie eine schnelle Diurese nachgewiesen wurden. Darüber hinaus traten im Lauf der 30 Tage bei keinem Patienten gerät- oder verfahrensbezogene bedeutende unerwünschte Ereignisse auf.

„Herzinsuffizienz ist eine belastende Erkrankung mit Kongestion, die durch übermäßige Flüssigkeitsstauung entsteht. preCARDIA ist eine bahnbrechende Technologie, die den Blutfluss, die sogenannte „kardiale Vorlast“, regelt und damit die Kongestion reduziert und die Herz- und Nierenfunktion verbessert“, so Dr. med. Navin Kapur, medizinischer Forscher und Studienleiter am Molecular Cardiology Research Institute am Tufts Medical Center sowie Chief Medical Advisor und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates von preCARDIA. „Dieser neuartige Ansatz kann sich als potenziell richtungweisendes Instrument für die Behandlung von Millionen Patienten mit akuter Herzinsuffizienz weltweit erweisen.“

„Wir freuen uns darauf, die Technologie von preCARDIA durch das Zulassungsverfahren zu führen und unsere Beziehungen mit Herzinsuffizienzspezialisten auszuweiten, um diesen bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei akuter dekompensierter Herzinsuffizienz im Frühstadium behilflich zu sein. Dabei erschließt sich eine neue Patientenpopulation für Abiomed“, sagte Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von Abiomed. „Diese Übernahme steht im Einklang mit den Grundsätzen von Abiomed, führend in Technologie und Innovation zu sein und Patienten an die erste Stelle zu setzen.“

Das preCARDIA-System ist nur für Forschungseinsätze verfügbar und nicht für die Anwendung außerhalb klinischer Studien zugelassen. Ein voraussichtlicher Zeitplan für die Vermarktung wird später in diesem Geschäftsjahr bekanntgegeben.

ÜBER ABIOMED

Mit Sitz in Danvers (Massachusetts, USA) ist Abiomed, Inc. ein führender Anbieter medizinischer Geräte für die Kreislaufunterstützung und Sauerstoffzufuhr. Unsere Produkte sollen das Herz entlasten und bei Atemversagen durch Verbesserung des Blutflusses bzw. Bereitstellung einer ausreichenden Sauerstoffzufuhr unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.abiomed.com

ÜBER preCARDIA

preCARDIA engagiert sich dafür, die Lebensqualität von Patienten durch richtungweisende, klinisch fortschrittliche Technologie zu verbessern und eine alternative Lösung für Ärzte und deren Patienten mit Herzinsuffizienz (ADHF) zu bieten. Die aktuelle Technologie von preCARDIA, ein proprietärer Ballonkatheter und eine Pumpensteuerung, soll Herzinsuffizienz durch Entlastung des kardiorenalen Volumens über eine zeitweise Okklusion der Vena cava superior (VCS) angehen.

Das in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota ansässige Unternehmen wurde von MD Start gegründet und inkubiert.

WARNHINWEIS: Das preCARDIA-System ist ein im Prüfstadium befindliches Gerät, dessen Einsatz durch US-amerikanisches Bundesrecht auf Forschungszwecke begrenzt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.precardia.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, wie beispielsweise jenen, die in den regelmäßig von Abiomed bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten ausgeführt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

