Dank des ultrakleinen HSNT-8(2030)-Gehäuses und einer Vielzahl von Diagnosefunktionen verbessert das neue Produkt die Sicherheit und erlaubt besonders kompakte Steuergeräte

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden „ABLIC“) hat heute die High-Side-Schalter der Serie S-19682/3 für den Einsatz in der Automobilbereich vorgestellt.

Ein High-Side-Schalter ist ein Halbleiter, der über ein externes Signal die Stromversorgung für eine Anwendung elektronisch ein- und ausschaltet. Die heute vorgestellte High-Side-Schalter-Serie S-19682/3 ist mit einer Stromüberwachungsfunktion für die Anschlussdiagnose ausgestattet. Dadurch kann das Steuergerät den durch Kameras und Antennen fließenden Strom auf sehr einfache Weise überwachen. Darüber hinaus verfügt die Serie über eine effektive Strombegrenzung, die Überströme verhindert und so ein sichereres Design ermöglicht.

Die S-19682/3-Serie ist im branchenweit kleinsten (*1) HSNT-8(2,0x3,0xt0,5mm)-Gehäuse mit einem Kanal verfügbar und hat damit im Vergleich zu Produkten mit mehreren Kanälen auch die branchenweit kleinste Grundfläche pro Kanal. Die geringe Größe ermöglicht ein flexibles Design und die Serie ist mit der bereits erwähnten Anschlussdiagnosefunktion optimal für die Anforderungen der neuesten ADAS/AD-Systeme im Automobilbereich ausgestattet.

Darüber hinaus erfüllt die S-19682/3-Serie den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und ist gemäß dem AEC(*)-Q100-Qualitätsstandard Klasse 1 (*Automotive Electronics Council) qualifiziert.

Haupteigenschaften

Die kleinste Serie der Branche! Untergebracht in einem ultrakleinen HSNT-8(2030)-Gehäuse (2,0 x 3,0 x t0,5 mm) Hochgenaue Strombegrenzung Anschlussdiagnose für unterschiedlichste Anwendungen Vielfältige Schutzfunktionen sorgen für mehr Sicherheit Verfügt über eine flexible Anschlussdiagnose 36 V Eingang/45 V (Spitze)

Anwendungsbeispiele

Anschlussdiagnose von automobilen Kameramodulen

Steuergeräte für automobilen Umgebungskameras

Ferngesteuerte LNA-Phantomspeisung für GPS-Antennen und andere Geräte

ADAS-Ortungsgeräte

eCall

Auto-Navigation/Audio-Systeme

Produktinformationen zur S-19682/3-Serie

https://hub.ablic.com/en/products/s-19682-19683

https://www.ablic.com/

(*1) Basierend auf unseren Untersuchungen, Stand Juni 2021, für automobile High-Side-Schalter mit 36 V Eingangsspannung und 600 mA Ausgangsstrom

ABLIC Inc. ist seit dem 30. April 2020 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der MinebeaMitsumi Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com https://hub.ablic.com/en/pr-inquiry?rf=support