ABLIC bringt mit der neuen S-191ExxxxS-Serie hochspannungsfeste Überwachungs-ICs für Fahrzeugbatterien auf den Markt

Die branchenweit ersten (*1) AEC-Q100 Klasse 0 konformen ICs (*2)!

Hochzuverlässige Spannungsüberwachung auch unter extremen Umgebungsbedingungen bis 150 °C

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden „ABLIC“), ein Unternehmen der MinebeaMitsumi Inc., hat heute die neue S-191ExxxxS-Serie zur gleichzeitigen Überwachung der Über- und Unterspannung (Spannungsfenster) von Fahrzeugbatterien vorgestellt, die sich durch ein besonders hohe Spannungsfestigkeit auszeichnet.

Die S-191ExxxxS-Serie ist gemäß dem AEC (*3)-Q100-Qualitätsstandard Klasse 0 (*2) qualifiziert. Die AEC-Q100-Spezifikation unterteilt Produkte je nach ihrem Betriebstemperaturbereich in Klassen von 0 bis 3. Klasse 0 spezifiziert Produkte, die sowohl bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -40 °C als auch bei hohen Temperaturen von bis zu 150 °C funktionsfähig sind. Da die S-191ExxxxS-Serie alle Stresstests in allen Klassen bestanden hat, gewährleistet sie selbst unter extremen Umgebungsbedingungen und hohen Temperaturen eine hochzuverlässige Spannungsüberwachung unter anderem bei der automatischen Abgasrückführung (Exhaust Gas Recirculation, EGR) oder auch beim Automatikgetriebe (Automatic Transmission, AT).

Die S-191ExxxxS-Serie ist in einem ultrakleinen HSNT-8 (2030)-Gehäuse (2,0 x 3,0 x t0,5 mm) verfügbar und erfüllt damit den wachsenden Bedarf nach immer kleineren Bauteilen in der Automobilindustrie.

Des Weiteren wurde der Stromverbrauch der S-191ExxxxS-Serie auf einen Nennwert von nur 0,9 μA gesenkt. Die Stromversorgung der ICs erfolgt bei äußerst geringen Ruhestromwerten (*4) direkt aus der Batterie, sodass sie ideal für Systeme geeignet sind, die eine kontinuierliche Messung erfordern. Die S-191ExxxxS-Serie erfüllt den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren).

Haupteigenschaften

Qualifiziert nach Klasse 0 des AEC-Q100-Standards (*2) Sehr kompaktes HSNT-8 (2030)-Gehäuse (2,0 mm x 3,0 mm x t0,5 mm ) Sehr niedriger Stromverbrauch mit typischen 0,9 μA während des Betriebs Vollständige Produktpalette verfügbar

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in der Automobilindustrie wie Motoren, Getriebe, Abgasrückführung und EV-, HEV- und PHEV-Fahrzeugen

(*1) Als Spannungsdetektor (Reset-IC), basierend auf unseren Untersuchungen, Stand November 2021

(*2) Test wird durchgeführt. Voraussichtlicher Abschluss: August 2022

(*3) AEC = Automotive Electronics Council

(*4) Ruhestrom: Strom, der auch bei AUSGESCHALTETER Zündung fließt

S-191ExxxxS-Serie – Produktdetails

https://hub.ablic.com/en/products/s-191e

Website

https://www.ablic.com/

Diese Serie zählt zu den MinebeaMitsumi Green Products, die als besonders umweltfreundlich zertifiziert wurden.

