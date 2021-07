Ein IC integriert effizient und platzsparend drei Überwachungsfunktionen für Überspannung, Unterspannung und einer analogen Überwachung

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden „ABLIC“) hat heute die neuen hochspannungsfeste Batterieüberwachungs-ICs der S-191L/N-Serie für den Einsatz in Fahrzeugen auf den Markt gebracht.

The S-191L/N Series of High-withstand Voltage Battery Monitoring ICs for Automotive Use with the New Function of Supply Voltage Divided Output, an Industry First(*1), Contributing to Functional Safety Design (Graphic: Business Wire)

Auf Grund ihrer hohen Spannungsfestigkeit ermöglicht diese Serie eine direkte Überwachung der Batteriespannung.

Gleichzeitig bietet die innovative S-191L/N-Serie den branchenweit ersten (*1) Signalausgang, über den mittels eines integrierten Spannungsteilers die hohe Eingangsspannung als kleines analoges Ausgangssignal für die direkte Einspeisung in einen A/D-Wandler ausgegeben werden kann.

Diese Funktion kann bei Bedarf mit einem externen Signal deaktiviert werden, um den Standby-Strom und gleichzeitig die Fehlerrate zu reduzieren sowie die funktionale Sicherheit zu verbessern.

Des Weiteren überwacht die S-191L/N-Serie den Eingangsspannungsbereich und signalisiert sowohl eine zu niedrige (Unterspannung) als auch eine zu hohe Spannung (Überspannung). Damit wird die Sicherheit in automobilen Anwendungen signifikant verbessert, da eine Unterspannung häufig die Ursache für fehlerhaftes ECU-Verhalten ist und eine Überspannung die ECU beschädigen kann.

Der zur Spannungsüberwachung genutzte Anschluss (SENSE) erlaubt einen außergewöhnlich breiten Eingangsspannungsbereich von -30 V bis 45 V und macht damit die S-191N/L-Serie robust gegenüber Spannungsspitzen.

Darüber hinaus erfüllt die Serie den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und ist gemäß dem AEC(*)-Q100-Qualitätsstandard Klasse 1 (*Automotive Electronics Council) qualifiziert.

(*1) basierend auf unseren Untersuchungen, Stand Juli 2021

Haupteigenschaften

Branchenweit erster (*1) Signalausgang mit geteilter Versorgungsspannung Vielfältige Überwachungsfunktionen zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit Drei Funktionen konsolidiert in einem IC in sehr kompakten Gehäusen reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte erheblich SENSE-Pin mit breitem Eingangsspannungsbereich von -30 V bis 45 V AEC-Q100 konform und PPAP-fähig

Übersicht der kompletten Produktserie