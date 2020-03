ABN Amro erwartet Verlust und verschiebt Dividendenzahlung

Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) wird im August 2020 keine Zwischendividende an seine Aktionäre ausschütten. Wie der Konzern am Montag mitteilte, hält ABN Amro aktuell am ursprünglichen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 fest, verzichtet aber bis zur Lösung der Corona-Krise auf eine Auszahlung. Bis zum 1. Oktober 2020 soll auf keinen Fall eine Dividende ausgeschüttet werden.

Damit folge man den Empfehlungen der EZB, wie weiter berichtet wurde. Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Freitagabend mitgeteilt, dass die Bankinstitute aufgrund der Coronakrise bis Oktober auf eine Ausschüttung ihrer Gewinne sowie auf den Rückkauf eigener Aktien verzichten sollen.

ABN Amro unterstrich die harte Kernkapitalquote von 18,1 Prozent zum Geschäftsjahresende 2019. Die Niederländer erwarten aufgrund der Belastungen durch die Corona-Krise sowie einem Verlust aus einem fehlgeschlagenen Handelsgeschäft eines US-Kunden einen Verlust für das erste Quartal 2020.

ABN Amro wurde in der Finanzkrise verstaatlicht und am 20. November 2015 wieder an die Börse gebracht. Der Staat hat seine Anteile sukzessive abgebaut und hält derzeit noch rund 56 Prozent.

Redaktion MyDividends.de