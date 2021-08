ABN Amro nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) will seine Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Es ist eine Ausschüttung von 50 Prozent des Nettogewinns geplant.

Am 25. Oktober 2021 soll die Schlussdividende des Jahres 2019 über 0,68 Euro ausgeschüttet werden, wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte. Ex-Dividenden Tag ist der 1. Oktober 2021. ABN Amro erwirtschaftete im zweiten Quartal 2021 einen Ertrag von 393 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Minus von 5 Mio. Euro in den Büchern stand, wie am Mittwoch weiter berichtet wurde.

ABN Amro wurde in der Finanzkrise verstaatlicht und am 20. November 2015 wieder an die Börse gebracht. Der Staat hat seine Anteile sukzessive abgebaut und hält derzeit noch rund 56 Prozent.

Redaktion MyDividends.de