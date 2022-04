About You: Aktie crasht on No-News, jetzt ein Kauf?

Die Aktie von About You hat zum Wochenauftakt noch einmal kräftig nachgegeben. Im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich ging es mit der Aktie bergab, wobei mit 10,70 Euro ein wirklich vergleichsweise günstiges Kursniveau erreicht ist. Seit dem Börsengang ist die Aktie quasi genau in die momentane Growth-Schwäche eingetreten.

Wirkliche Neuigkeiten hat es nicht gegeben. Berichten zufolge möchte der CEO Tarek Müller zwar das Unternehmen About You zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des nächsten Jahrzehnts verlassen. Wirklich bemerkenswert oder aktuell ist das jedoch nicht. Insofern sind das für mich eher No-News.

Blicken wir daher auf About You und die Frage, ob diese Aktie jetzt ein Kauf ist. Grundsätzlich können wir einige attraktive Merkmale identifizieren. So, wie bei den gängigen Peers aus der Region.

About You: Markt, Wachstum, Bewertung

About You ist natürlich im E-Commerce tätig und teilt sich im Fashion-Segment den Markt unter anderem mit Zalando. Das Unternehmen ist kleiner, dafür noch dynamischer im Wachstum. Chancen und Risiken gibt es daher so einige. Aber eben auch einen Megatrend-Markt, der langfristig noch eine Menge Potenzial besitzt und bei dem es nicht zwangsläufig einen Gewinner geben muss.

Gemessen am Börsenwert kommt About You derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von knapp unter 2 Mrd. Euro. Dem stand im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatz in Höhe von voraussichtlich bis zu 1,75 Mrd. Euro gegenüber. Das heißt, wir nähern uns auch hier einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von gerade einmal 1 an, was ein vergleichsweise günstiger Wert ist. Profitabel ist diese Wachstumsgeschichte zwar noch nicht. Aber das hat in Anbetracht des bisherigen Standes der Wachstumsaktie noch Zeit.

Ein Umsatzwachstum von 48 bis 50 % im Jahresvergleich zeigt jedoch, wie stark About You derzeit im Wachstumsmodus ist. Auch das Ökosystem, das im letzten Jahr 10 Mio. aktive Käufer vorweisen konnte, wächst. Natürlich ist das noch lange nicht die Größe, die Zalando vorweisen kann. Aber es geht in eine richtige, vielversprechende Richtung bei dem E-Commerce-Akteur.

Management-Dip ist zumindest interessant!

Dass es bei der Aktie von About You daher jetzt einen möglichen Management-Dip gegeben hat, das ist für mich interessant. Wie gesagt: Ich ordne die Erkenntnis um den CEO eher in die Richtung No-News ein. Eben weil sie jetzt noch nicht relevant ist.

Aber die Bewertung, das Wachstum und die Marktaussichten sind ziemlich attraktiv. About You ist jedenfalls auf meiner Watchlist ziemlich weit oben, wenn es um günstige, wachstumsstarke Nachkaufchancen geht. Wobei ich neben einem Kurs-Umsatz-Verhältnis, das sich der Marke von 1 annähert, eine Menge Dinge sehe. Auch Profitabilität in den kommenden Jahren kann ein Katalysator für die Aktie sein.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando und empfiehlt About You.

