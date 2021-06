About You legt Preisspanne für Börsengang mit 21 bis 26 Euro fest

Berlin (Reuters) - Der Hamburger Online-Modehändler About You hat die Preisspanne und den Termin für seinen Börsengang festgelegt.

Die Aktien würden zwischen 21 und 26 Euro zum Kauf angeboten, teilte der Zalando-Konkurrent am Dienstag mit. Es werde ein Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro aus den neu ausgegebenen Aktien angestrebt. Gehe About you zu einem Ausgabepreis in der Mitte der Spanne auf das Frankfurter Aktienparkett, entspreche dies einer Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro. Als erster Handelstag wird der 16. Juni angepeilt.