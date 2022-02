Abwarten zum Wochenstart

Nach der unruhigen Vorwoche bleibt es auch in den nächsten Tagen spannend am Markt. Die Themen reichen von der US-Inflation bis zur Berichtssaison einiger Dax-Unternehmen. Zum Start in die neue Woche wird der Leitindex aber stabilisiert erwartet.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, NL0012169213, DE0005810055, DE0007236101, DE000ENER6Y0, DE000A2E4K43, IE00BZ12WP82,