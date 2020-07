Abwartende Haltung des DAX vor der FED

Die abwartende Haltung des Deutschen Aktienmarktes setzte sich zur Wochenmitte fort. Es konnte kein Trend im Vorfeld der US-Notenbanksitzung FED eingeleitet werden. Damit steht der Index weiterhin knapp über 12.800 Punkten, hielt aber dennoch mit Blick auf Einzelwerte interessante News für Anleger bereit.

Mittwoch vor der FED-Sitzung

Das Muster der vergangenen Handelstage war auch heute wieder präsent. Eine Eröffnung mit breitem Kaufinteresse und danach ein langsames Absinken der Aktienkurse.

Im Hoch konnte jedoch nicht mehr an die Vortagesspitzen angeknüpft werden, welche bei 12.935 Punkten den Bereich der Kurslücke zum vergangenen Donnerstag abgrenzen. Vielmehr war bereits bei 12.864 Punkten die Aufwärtsdynamik erschöft und der DAX fiel erneut kurzzeitig unter 12.800 Punkte.

Zum Handelsende wurde diese Marke jedoch zurückerobert. Es blieb bei einem geringen Minus von 13 Punkten zum Tagesschluss XETRA.

Folgende Eckdaten charakterisierten den heutigen Handelstag:

Eröffnung 12.819,63PKT Tageshoch 12.864,39PKT Tagestief 12.789,97PKT Vortageskurs 12.835,28PKT

Die Bandbreite von 75 Punkten ist höchst selten und zeigt noch einmal die abwartende Haltung der Marktteilnehmer auf:

Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung FED am heutigen Abend möchten sich die Marktakteure auf keine Richtung festlegen. Womöglich gelingt dann am Abend ein entsprechender Hinweis von der Wall Street, auf den wir im DAX am kommenden Handelstag reagieren können.

Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Gewinner und Verlierer im DAX

Vor dem Handelsstart meldete die Deutsche Bank Quartalszahlen. Diese lagen über den Prognosen und überraschten im ersten Moment. Ein Quartalsgewinn vor Steuern von 158 Millionen Euro war im Vergleich zum Vorjahresquartal mit einem Verlust von 3 Milliarden fast schon ein Fest. Auch für das Gesamtjahr möchte der Vorstand hier mit einer schwarzen Null aufwarten und das Geldinstitut in der Gewinnzone belassen. Nach Steuern blieb jedoch ein kleines Minus übrig, was vor allem der Umstrukturierung geschuldet war. Sie ist jedoch weiterhin im Plan.

Die Erträge konnten im zweiten Quartal um ein Prozent auf knapp 6,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Es drohen in naher Zukunft jedoch Kreditausfälle infolge der Coronavirus-Pandemie. Vor diesem Hintergrund drehte die Aktie nach einer positiven Vorbörse ins Minus und war unter den Tagesverlierern zu finden.

Auf der Gewinnerseite standen der Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC). Beide legen morgen dem 30. Juli ihre Quartalszahlen vor. Laut Konzernangaben sollen die Monate April bis Juni den Tiefpunkt in diesem Jahr markiert haben, wonach Anleger in Erwartung eines positiven Ausblicks bereits heute bei den Aktien zugriffen.

In folgender Übersicht sehen Sie alle Tops und Flops aus dem DAX:

Ist mit diesem fast unveränderten Handelstag das mittelfristige Chartbild eingetrübt?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Wie bereits gestern angedeutet, hat sich die mittelfristige Lage im Chartbild durch diese Bewegung verschlechtert. Vielmehr durch diese Nicht-Bewegung, denn der Aufwärtstrend ist mit Basis Juni 2020 heute gebrochen worden:

Durch die am Abend stattfindende Notenbanksitzung in den USA dürfte erst morgen hieraus ein Signal erfolgen. Es besteht durch diesen knappen Bruch im Chartbild weiterhin die Chance, mit einer Aufwärtsbewegung diese Trendlinie zurück zu erobern. Ein Bruch wäre mit Schlusskurs unter 12.800 Punkten jedoch dann vollzogen und dürfte technisch weiteres Abwärtspotenzial freilegen.

Darüber sprechen wir gerne in der Vorbörse am Donnerstag direkt mit einem Händler der LS Exchange. Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Noch ein Hinweis zum Webinar von heute: Wegen einer hohen Nachfrage an Registrierungen war es technisch nicht für jeden Teilnehmer möglich, das Webinar live zu verfolgen. Wir stellen Ihnen selbstverständlich eine Aufzeichnung zur Verfügung:

An dieser Stelle wünscht Ihnen das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH ein angenehmes Wochenende.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: ende Haltung des DAX vor der FED