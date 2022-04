Abwartende Stimmung hält die Märkte im Zaum

Am Mittwoch trauen sich nur wenige Anleger aus ihrer Deckung. Besonders an Europas Aktienmärkten steht die EZB-Zinssitzung am Donnerstag im Fokus. Der Griff geht zu defensiven Werten - zum Beispiel der Telekom, die aber auch einen Grund lieferte.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0005557508, US8725901040, DE000A1EWWW0, DE0006599905, DE000ENAG999,