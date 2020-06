Abzugspläne von Trump überschatten Konferenz von Nato-Ministern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) in einer Videokonferenz über den weiteren Umgang mit der Stationierung von atomwaffenfähigen russischen Marschflugkörpern in Europa beraten. Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dürfte es bei den Gesprächen zudem außerplanmäßig um die US-Ankündigungen zu einem Teilabzug von Truppen aus Deutschland gehen. Das Thema sei für die gesamte Allianz relevant, hatte der Norweger am Dienstag gesagt.

Offizielle Themen der insgesamt zweitägigen Konferenz sind des Weiteren die laufenden Bündniseinsätze in Afghanistan und im Irak sowie Vorbereitungen der Nato für eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie. Für Deutschland nimmt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) an den Gesprächen teil./aha/DP/fba