Accel-KKR unterstützt Entersekt, einen führenden Anbieter von reibungslosen Authentifizierungslösungen

Entersekt, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für starke Geräte-Identifikation und Kundenauthentifizierung mit Hauptsitz in Kapstadt, gab heute eine erhebliche Investition von Accel-KKR, einem bedeutenden, auf Technologie fokussierten Private-Equity-Unternehmen, bekannt. Die Investition ermöglicht es Entersekt, seine Unternehmensentwicklung zu beschleunigen, weitere Top-Experten einzustellen und die Expansion in neue Märkte voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, Accel-KKR an Bord zu haben. Die Branche erlebt eine Innovationswelle in Bereichen wie Omnichannel und passwortlose Authentifizierung, 3-D Secure und Open Banking, die alle zu den strategischen Schwerpunktbereichen von Entersekt gehören. Die Investition von Accel-KKR wird uns dabei helfen, unser Geschäft zu skalieren und mehr Organisationen in weiteren Regionen mit unseren Cloud-first-Lösungen zu erreichen", sagt Schalk Nolte, CEO von Entersekt.

Entersekt sichert derzeit jeden Monat über eine Milliarde Transaktionen und schützt damit Millionen von Finanzdienstleistungskunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist ein Innovator auf dem globalen Authentifizierungsmarkt und bekannt dafür, Markt- und Branchenneuheiten zu liefern. Aktuelle Beispiele dafür sind die weltweit erste Lösung zur Authentifizierung im Zahlungsverkehr, die auf dem FIDO-Standard basiert. Außerdem die rasch vorankommende weltweit erste Implementierung einer KI-gestützten 3-D Secure-Lösung bei einer preisgekrönten Bank.

"Entersekt ist bekannt für seine fundamentale Expertise und seine hervorragende Erfolgsbilanz in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen erhält von seinen Kunden gute Noten, insbesondere für seine innovative Technologie, die das Nutzererlebnis völlig neu definiert", sagt Joe Porten, Direktor bei Accel-KKR. "Als Partner legt Accel-KKR Wert darauf, das Entersekt-Team bei der Beschleunigung des Wachstums und der kontinuierlichen Entwicklung von Innovationen bei seinen Kernthemen zu unterstützen."

"Reibungslose Nutzererfahrungen zu bieten und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre User Journeys an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, ist ein sehr wichtiger Teil unseres Wertversprechens", fügt Nolte hinzu. "So kommen wir unserer Vision näher, die Lücke zwischen Identität, Authentifizierung und Zahlungen zu schließen."

Accel-KKR wurde im Jahr 2000 als eines der ersten technologieorientierten Private-Equity-Unternehmen gegründet und hat weltweit in mehr als 300 mittelständische Software- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen investiert. Das Unternehmen geht Partnerschaften mit starken Managementteams in B2B-Softwareunternehmen mit unternehmenskritischen Technologien ein. Im August 2021 wurde Accel-KKR von GrowthCap Advisory als eine der Top 25 Private-Equity-Firmen für Wachstumsunternehmen ausgezeichnet.

Über Entersekt:

Entersekt ist ein führender Anbieter von Software für starke Geräteidentität und Kundenauthentifizierung. Weltweit verlassen sich Finanzinstitute und andere große Unternehmen auf die mehrfach patentierte Technologie von Entersekt, um sicher mit ihren Kunden zu kommunizieren, sie vor Betrug zu schützen und ihnen neue, nutzerfreundliche Erlebnisse zu bieten, unabhängig von dem verwendeten Kanal oder Gerät. Weitere Informationen erhalten Sie unter entersekt.com oder per E-Mail an info@entersekt.com.

Über Accel-KKR:



Accel-KKR ist ein auf Technologie fokussiertes Investmentunternehmen mit Kapitalzusagen von über 10 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf Software- und technologieorientierte Unternehmen, die gut positioniert sind, um sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ertragsseite zu wachsen. Im Mittelpunkt der Investitionsstrategie von Accel-KKR steht das Engagement für den Aufbau starker Partnerschaften mit den Managementteams der Portfoliounternehmen und die Konzentration auf die Wertsteigerung an der Seite des Managements durch die Nutzung der beträchtlichen Ressourcen, die über das Accel-KKR-Netzwerk verfügbar sind. Accel-KKR konzentriert sich auf Unternehmen des mittleren Marktsegments und bietet eine breite Palette von Kapitallösungen an, darunter Buyout-Kapital, Investitionen in Wachstumsminderheiten und alternative Kredite. Accel-KKR investiert auch in verschiedene Transaktionsarten, darunter Rekapitalisierungen von Privatunternehmen, Carve-outs von Geschäftsbereichen und Going-Private-Transaktionen. In den Jahren 2019 bis 2021 hat Inc. Accel-KKR drei Jahre in Folge in die Liste "PE 50: The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs" aufgenommen, eine jährliche Liste gründerfreundlicher Private-Equity-Unternehmen. Der Hauptsitz von Accel-KKR befindet sich in Menlo Park, mit Niederlassungen in Atlanta und London. Besuchen Sie accel-kkr.com, um mehr zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005088/de/

Medienkontakt:

Entersekt:



Lelanie de Roubaix

+27 21 815 2800

lelanie@entersekt.com

Accel-KKR:



Todd Fogarty, Kekst CNC

+1 212-521-4854

todd.fogarty@kekst.com