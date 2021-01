ACCENTRO: Bestandsaufbau bei Wohnimmobilien

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen Verlust vor Steuern von 8 Mio. Euro verbucht, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch ein Vorsteuergewinn von über 19 Mio. Euro erzielt wurde. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage sei der Nettogewinn im Neunmonatszeitraum 2020 auf -12,0 Mio. Euro (9M 2019: 13,2 Mio. Euro) ins Minus gedreht. Durch die Einschnitte in der Gewinn- und Verlustrechnung habe sich zudem die Bilanzqualität verschlechtert. Demnach sei die Eigenkapitalquote auf 29 Prozent (30.9.2019: 38 Prozent) gesunken. Der LTV habe sich auf 53 Prozent (30.9.2019: 43 Prozent) erhöht. Positiv werte das Analystenteam den signifikanten Bestandsaufbau von Wohnimmobilien, der langfristig im Eigenbestand bleiben und die künftigen Mieteinnahmen stabilisieren solle.

Für das Gesamtjahr 2020 prognostiziere die Gesellschaft weiterhin ein EBIT auf dem Vorjahresniveau von 39,8 Mio. Euro. Für die Folgejahre könne laut SRC die am 29. Dezember vermeldete Akquisition des Property Managers DIM Holding AG eine gewichtige Rolle spielen. Es sein nun abzuwarten, wie gut ACCENTRO dieses sehr kleinteilige Geschäft integriere. Auf Basis der Neunmonatsergebnisse erachte SRC die Guidance aber für viel zu ambitioniert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 8,50 Euro (zuvor: 12,00 Euro) und stufen das Rating auf „Hold“ (zuvor: „Buy“) herunter.

