ACCENTRO: Neuer Zukauf

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG für das Privatisierungsgeschäft ein Portfolio mit 73 Einheiten und einer Fläche von fast 6.000 qm angekauft. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.Nach Analystenaussage seien die in Berlin befindlichen Einheiten bereits rechtlich aufgeteilt und für den Einzelverkauf vorgesehen. Auch wenn das Unternehmen keine Angaben bezüglich eines Kaufpreises gemacht habe, dürfe das Volumen der Transaktion laut SRC im Bereich von 20 bis 25 Mio. Euro liegen. Zudem erwarte das Analystenteam Verkaufsmargen von 20 Prozent oder mehr. Das Closing der Transaktion könne im ersten Quartal 2022 stattfinden. Nach Meinung der Analysten habe das Unternehmen mit der verkündeten Transaktion seine Privatisierungspipeline für die kommenden Jahre um über 25 Mio. Euro ausgebaut und gezeigt, dass es weiterhin möglich sei, lukrative Assets in attraktiven Lagen zu bekommen. Der Ankauf untermauere ebenfalls die Erwartungen von SRC hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Gesellschaft in den kommenden Jahren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 14,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.12.2021, 16:10 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 06.12.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Accentro_6Dec2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0KFKB3