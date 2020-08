ACCENTRO: Steigendes Verkaufsvolumen erwartet

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz verbessert, beim Nettoergebnis jedoch einen Verlust erlitten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und heben außerdem das Rating an.

Nach Analystenaussage habe der Gesamtumsatz mit 37,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 34,5 Mio. Euro gelegen. Das Ergebnis aus dem Verkauf von Immobilien sei aufgrund geringerer Verkaufsmargen mit 4,5 Mio. Euro (HJ 2019: 7,4 Mio. Euro) aber schwächer ausgefallen. Der Finanzaufwand habe wegen Einmalkosten aus der vorzeitigen Ablösung der 2017/2021-Anleihe und einer Erhöhung des Fremdkapitals durch die Platzierung der 250 Mio. Euro-Anliehe im Februar sehr deutlich zugelegt. In der Folge sei das Vorsteuerergebnis auf -8,7 Mio. Euro (HJ 2019: 3,5 Mio. Euro) und das Nettoergebnis auf -11,6 Mio. Euro gefallen. Für das laufende zweite Halbjahr 2020 erwarte das Analystenteam ein spürbar höheres Verkaufsvolumen mit höheren Margen als in der ersten Jahreshälfte. Dies solle laut SRC zum Erreichen der Unternehmensprognose führen. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung erhöhen die Analysten das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) und bestätigen das Kursziel von 12,00 Euro.

Accentro Real Estate AG - ISIN: DE000A0KFKB3