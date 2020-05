Accentro will die Dividende aussetzen

Der Immobilienkonzern Accentro Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3) will der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro geplant.

Wie weiter berichtet wurde, befürwortet der Hauptaktionär der Gesellschaft, die Brookline Real Estate S.à.r.l., die gegenwärtig rund 83,31 Prozent der Aktien an der Gesellschaft hält, diese Änderung des Gewinnverwendungsvorschlags. Die Hauptversammlung wird am 24. Juni 2020 digital durchgeführt. „Die Bereitschaft unseres Hauptaktionärs, auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu verzichten, ist ein klares Bekenntnis zu unserer Wachstumsstrategie“, so Accentro-Chef Lars Schriewer.

Die Accentro Real Estate AG mit Firmensitz in Berlin ist in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland aktiv. Neben dem Heimatmarkt Berlin ist Accentro auf die Metropolregionen Hamburg, Leipzig, Rhein-Ruhr sowie Rhein-Main fokussiert. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und ist seit dem Jahr 2007 an der Börse notiert.

Redaktion MyDividends.de