ACCENTRO: Zusätzliches Geschäftsvolumen erwartet

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG eine strategische Kooperation mit dem führenden deutschen Wohnimmobilien-Portal ImmoScout24 abgeschlossen. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.Nach Aussage der Analysten gehe es im Rahmen der Zusammenarbeit um eine Vermarktungspartnerschaft für Investoren und Bauträger. ImmoScout24 habe einen Markt-Zugang zu monatlich über 20 Millionen Nutzern, die die Angebote über die Homepage oder mobil über die App frequentieren. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wolle das Unternehmen vornehmlich Neubauprojekte für eine gemeinsame Gesamtvermarktungsstrategie identifizieren. Während ImmoScout24 das komplette digitale Marketing inklusive Micro Sites für die Projekte und Social Media Aktivitäten übernehme, gebe ACCENTRO eine Garantie für die Abnahme von Wohnungen zu einem festgelegten Preis.Demnach halte es das Analystenteam für möglich, dass ein zusätzliches Geschäftsvolumen von rund 600 bis 900 Mio. Euro in den nächsten 18 bis 24 Monaten im Rahmen der Partnerschaft nicht ganz unrealistisch sei. Die Verbindung eines starken Vertriebsnetzwerkes und der jahrelangen Expertise von ACCENTRO mit der digitalen Marktführerschaft von ImmoScout24 mache laut SRC Sinn und treibe signifikant das Neugeschäftsvolumen. Zudem rechne das Analystenteam mit erfreulichen Zahlen zum gegenwärtigen Geschäft mit Veröffentlichung des Neunmonatsberichts am 30. November. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 14,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro) und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2021, 15:10 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 10.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Accentro_10Nov2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0KFKB3