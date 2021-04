Acea: Zahl der neu zugelassenen Hybrid-Autos steigt rapide - Diesel nimmt ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union entscheiden sich die Verbraucher immer mehr für Hybrid-Fahrzeuge. Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto in der EU sei im ersten Quartal ein Hybrid-Auto gewesen, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Freitag in Brüssel mit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe sich die Zahl auf knapp 470 000 verdoppelt. Auch die Nachfrage nach batteriebetriebenen Autos sowie Plug-In-Hybriden habe in den ersten drei Monaten des Jahres zugenommen.

Vor allem in den wirtschaftsstärkeren EU-Staaten griffen Verbraucher verstärkt zu Hybrid-Elektrowagen: In Italien wurden mehr als 120 000 neue Modelle zugelassen, in Deutschland waren es gut 100 000.

Für die alten Auto-Techologien sah es dagegen schlechter aus. Machten Diesel-Autos im Vorjahresquartal noch etwa 30 Prozent des Marktanteils aus, repräsentierten sie zuletzt nur noch weniger als ein Viertel aller neu zugelassenen Autos in der EU. Und auch Benziner mussten Federn lassen, ihr Anteil rutschte um rund 10 Prozentpunkte auf 42,2 Prozent./ngu/nas/he