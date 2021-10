Achtung Investoren: Bei dieser Aktie kann ich gut und gerne auf die Dividende verzichten!

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich in der Regel Aktien von Unternehmen bevorzuge, die eine möglichst solide Dividende zahlen. Zum einen fühle ich mich bei diesen einfach besser aufgehoben und zum anderen reizen mich natürlich die regelmäßigen Geldeingänge auf dem Konto. Andererseits weiß ich natürlich, dass auch Dividendenaktien nicht nur Vorteile bieten.

Denn was nutzt mir beispielsweise eine tolle Ausschüttung, wenn gleichzeitig der Kurs der betreffenden Aktie jahrelang seitwärtsläuft? Deshalb kann es manchmal absolut sinnvoll sein, auch auf Titel zu setzen, die nur sehr wenig oder gar keine Dividende zahlen. Dafür aber über die Jahre einen sehr guten Kursverlauf abliefern. Ein Wert, der mir in dieser Hinsicht sofort in den Sinn kommt, ist die Aktie der amerikanischen Danaher Corporation.

Ein kurzer Überblick

Man muss wissen, dass es sich bei Danaher nicht um einen Konzern handelt, der in einer besonderen Branche tätig ist oder ein bestimmtes Produkt herstellt. Es handelt sich vielmehr um ein Konglomerat, dass aus unzähligen Einzelunternehmen besteht. Denn Danaher kauft ganz ähnlich wie Berkshire Hathaway Firmen auf, die dann dauerhaft in den Konzern integriert werden.

Um dies so optimal wie möglich zu gestalten, geht Danaher nach seiner eigenen Strategie vor. Und zwar wird dafür ein von den beiden Unternehmensgründern Steve und Mitchel Rales selbst entwickeltes Effizienzprogramm mit dem Namen Danaher Business System (DBS) angewendet. Dessen Funktionsweise kann man sich in etwa folgendermaßen vorstellen.

Laut einigen Studien tragen üblicherweise 5 % der Unternehmensarbeit zur Wertschöpfung bei. Weitere 35 % der Aktivitäten sind eher unrentabel, aber lebensnotwendig. Und die restlichen 60 % des Unternehmens verursachen nur Kosten. Mithilfe des Danaher Business Systems wird nun versucht, die kostenintensiven 60 % des Unternehmens herauszutrennen. Ziel ist es also, nach Abschluss der Maßnahmen nur mit den profitablen 40 % weiterzumachen.

Mittlerweile hat sich Danaher so zu einem sehr gut aufgestellten Technologieunternehmen gemausert. Mit seinen weltweit mehr als 71.000 Mitarbeitern entwickelt, fertigt und vermarktet es Produkte, die in den Bereichen Industrie, Handel und Medizin zum Einsatz kommen. Und dies anscheinend mit sehr großem Erfolg.

Eine Aktie, die begeistert

Wie oben bereits angesprochen, zählt Danaher zu den Unternehmen, die nur eine recht geringe Dividende zahlen. Und so beträgt die aktuelle Dividendenrendite auch nur mickrige 0,27 %. Doch dafür kann der Konzern mit etwas anderem aufwarten. Nämlich mit einem einfach nur hervorragend zu nennenden Aktienkursverlauf, der die Investoren schon jahrzehntelang begeistern dürfte.

Um dies zu verdeutlichen, habe ich einmal den Investment Calculator auf der Webseite von Danaher mit Daten gefüttert und verschiedene Anlagezeiträume verglichen. Und hier kommen die erstaunlichen Ergebnisse.

Datum des Investments Anlagezeitraum Performance 25.10.2016 5 Jahre 303,11 % 25.10.2011 10 Jahre 555,47 % 25.10.2006 15 Jahre 782,51 % 25.10.2001 20 Jahre 2.008,53 % 25.10.1996 25 Jahre 6.033,43 %

Quelle: Danaher-Webseite (www.danaher.com)

Es scheint fast so, als wenn man mit der Danaher-Aktie absolut nichts falsch machen kann. Und auch ganz aktuell notiert sie mit 309,85 US-Dollar (25.10.2021) bereits wieder 33 % höher als noch vor zwölf Monaten. Es liegt also regelrecht auf der Hand, dass ich mit dieser Aktie, auch ohne eine Dividendenzahlung zu erhalten, voll und ganz zufrieden wäre. Und noch etwas kann man erkennen.

Nämlich, dass sich die Aktie von Danaher sehr gut für ein Langfristinvestment eignen könnte. Und ich wüsste derzeit nicht viel, was dagegenspricht, dass ihre Performance auch in den nächsten Jahrzehnten beeindruckend ausfällt. Wer derselben Meinung ist, könnte sich also ruhig einmal etwas intensiver mit Danaher beschäftigen.

