Achtung, Investoren: Hier kommen zwei deutsche Werte mit 300 % Kursplus in den letzten fünf Jahren!

Vielen Anlegern fehlt etwas, das gerade beim Investieren sehr nützlich sein kann. Die Rede ist von Geduld, denn die scheint in unserer schnelllebigen Zeit den meisten irgendwie abhandengekommen zu sein. Man ist auf schnelle Gewinne aus und kauft Aktien mit dem Gedanken im Hinterkopf, in kurzer Zeit eine gute bis sehr gute Rendite zu erzielen.

Nun gut, unter Umständen funktioniert so etwas ja vielleicht auch manchmal. Eine guter Kaufzeitpunkt, bei dem man danach schnelle und hohe Kursgewinne erhalten hätte, wäre vor ungefähr vier Wochen gewesen. Da befanden sich nämlich die Aktienkurse aufgrund der Coronakrise auf dem tiefsten Stand seit Ende 2016. Denn in der Zeit vom 16.03.2020 bis 23.03.2020 war regelrecht Panik an den Börsen eingezogen und hat die Notierungen extrem nach unten gedrückt.

Doch mal ehrlich, wer hatte den Mut, vor vier Wochen massiv zuzugreifen? Ich fürchte, die meisten Anleger haben wohl eher verkauft. Und zwar wahrscheinlich um zu retten, was noch zu retten ist. Langfristig ausgerichtete Investoren müssen sich da nicht so viele Sorgen machen und können ruhig bleiben. Denn hat man Aktien lange Zeit im Depot, kann ihnen auch eine Krise nicht so schnell etwas anhaben. Deshalb blicken wir heute einmal kurz auf zwei deutsche Werte, die trotz aktueller Korrektur 300 % höher notieren als vor fünf Jahren.

Der 1983 gegründete Konzern Bechtle hat seinen Hauptsitz in Neckarsulm und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 75 IT-Systemhäusern aktiv. Mit seinen 11.500 Mitarbeitern und 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zählt er zweifellos zu den führenden IT-Unternehmen in Europa.

Dass der Konzern gut aufgestellt ist, zeigt einem auch die Entwicklung der Bechtle-Aktie. Seit Jahren kennt der Kurs unter Schwankungen nur die Richtung nach oben. Doch es geht heute nur um den Zeitraum von fünf Jahren und die Aktie von Bechtle kostete splitbereinigt am 17.04.2015 genau 33,16 Euro. Derzeit notiert sie mit 133,00 Euro (17.04.2020) allerdings 301 % höher als damals.

Erstaunlich robust hat sich die Bechtle-Aktie bis jetzt auch in der Coronakrise gezeigt. Nachdem es im März mit dem Kurs bis auf 85,05 Euro (18.03.2020) nach unten ging, notiert sie aktuell nur noch rund 11 % unter ihrem absoluten Höchstkurs, den sie am 11.02.2020 mit 148,90 Euro markierte.

Welchen Einfluss die Coronapandemie auf Bechtle haben wird, kann man jetzt noch nicht sagen, denn da 70 % der weltweiten IT-Infrastrukturproduktion aus China kommen, könnte es laut Vorstandschef Thomas Olemotz im Jahresverlauf zu gewissen Lieferengpässen kommen. Doch ich bin zuversichtlich, dass Bechtle die Schwierigkeiten meistert und eventuell schon bald an die guten Ergebnisse von 2019 anknüpfen kann.

Das Unternehmen Carl Zeiss Meditec aus Jena hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Produkte zu entwickeln, mit denen die Diagnose und Behandlung von Krankheiten verbessert werden kann. Dabei bietet der Konzern nicht nur Komplettlösungen und Verbrauchsmaterialien, sondern auch vielversprechende Zukunftstechnologien an.

Dieses Geschäftsmodell scheint sich auch sehr positiv auf den Kursverlauf der Aktie von Carl Zeiss Meditec auszuwirken. Während man am 17.04.2015 nur 23,05 Euro für eine Aktie des Konzerns bezahlen musste, sind es aktuell 92,90 Euro (17.04.2020). Dies bedeutet für einen Anleger, der die Papiere die letzten fünf Jahre gehalten hat, einen Kurszuwachs von 303 %. Wenn man den Fokus nur auf die letzten Monate legt, sieht man bei der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie seit Beginn dieses Jahres allerdings einen Rückgang des Kurses um knapp 18 %.

Man wird sehen, ob die Aktie des Konzerns ihren langfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen wird. Vorerst zeigt sich Carl Zeiss Meditec verhalten und hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen, weil man durch Covid-19 eine signifikante Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung erwartet. Anleger, die sich für die Aktie von Carl Zeiss Meditec interessieren, könnten sie sich aber meiner Meinung nach durchaus auf ihre Watchlist setzen, bis abzuschätzen ist, welchen wirtschaftlichen Schaden das Coronavirus tatsächlich anrichten wird.

The post Achtung, Investoren: Hier kommen zwei deutsche Werte mit 300 % Kursplus in den letzten fünf Jahren! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images