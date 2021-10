Achtung, Investoren: Mit diesen beiden Aktien bekommt man noch im aktuellen Jahr mehr Dividende!

Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass sich viele Investoren auf Aktien von Unternehmen konzentrieren, die regelmäßig eine Dividende zahlen. Und dies nicht erst, seit es mit festverzinslichen Anlagen fast nichts mehr zu verdienen gibt. Denn mit den erhaltenen Gewinnausschüttungen lässt sich wunderbar ein zusätzlicher passiver Geldstrom generieren.

Dies gelingt natürlich umso besser, wenn man bei seinen Investitionen auf Firmen setzt, die ihre Gewinnbeteiligung auch noch jedes Jahr ein wenig anheben. Wie zum Beispiel auch die beiden Aktiengesellschaften aus dem heutigen Artikel. Und wenn man Besitzer ihrer Aktien ist, kann man sich sogar noch in diesem Jahr über etwas mehr Dividende freuen.

McDonald’s

Weißt du, was ich persönlich sehr an McDonald’s schätze? Nein, es ist ganz sicher nicht das Fast Food, das die Firma in ihren Restaurants anbietet. Vielmehr sind es die regelmäßigen Dividendenanhebungen. Und hier kann der Konzern auf eine lange Tradition zurückblicken. Denn die Ausschüttung wird nun schon seit 1976 jedes Jahr in Folge angehoben. So auch in diesem Jahr.

Schon bei der nächsten Quartalsdividende, die im Dezember ausgezahlt wird, erhalten die Anleger mit 1,38 US-Dollar je Aktie demnach 9 Cent mehr, als bei der letzten Quartalsausschüttung überwiesen wurde. Wir sehen im aktuellen Jahr also eine Anhebung um gut 7 %. Und wer die Aktie der Fast-Food-Kette schon etwas länger besitzt, den dürfte dies durchaus zufrieden machen. Denn blicken wir einmal auf die letzte Dekade, so lässt sich hier mit einem Anstieg von 97 % fast eine Dividendenverdopplung erkennen.

Doch nicht nur die Dividende von McDonald’s ist in diesem Zeitraum geklettert. Auch die Aktie des Unternehmens konnte eine recht beeindruckende Entwicklung hinlegen. Aktuell notieren die Papiere mit 245,40 US-Dollar (12.10.2021) nämlich 178 % höher als noch vor zehn Jahren. Als Dividendenrendite lässt sich bei diesem Kurs derzeit ein Wert von 2,25 % errechnen.

Am 27.10.2021 wird McDonald’s die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Hier wird von den Analysten im Schnitt ein Umsatzwachstum von 11,74 % prognostiziert. Und auch beim Gewinn je Aktie (EPS) wird gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Anstieg von 2,22 US-Dollar auf 2,46 US-Dollar je Aktie gerechnet. Ich bin an dieser Stelle optimistisch, dass der Konzern seine Anleger nicht enttäuschen dürfte. Die Aktie von McDonald’s könnte also nicht nur für Dividendeninvestoren mehr als einen Blick wert sein.

Auch das US-amerikanische Unternehmen Lockheed Martin wird noch in diesem Jahr seine Dividende anheben. Im Dezember zahlt der Luft- und Raumfahrtkonzern mit 2,80 US-Dollar je Aktie eine Gewinnbeteiligung aus, die um 7,69 % höher ausfällt als im letzten Quartal. Damit hat das Unternehmen nun das 21. Jahr in Folge seine Ausschüttung angehoben.

Und dies teilweise in einem recht zügigen Tempo. In den letzten zehn Jahren ist die Dividende in jedem Jahr um durchschnittlich 10,84 % erhöht worden. Dies entspricht insgesamt immerhin einer Steigerung von 180 %. Wer mit langfristig immer weiter ansteigenden Dividendeneinnahmen liebäugelt, könnte sich also eventuell mit der Aktie von Lockheed Martin anfreunden.

Die Papiere werden derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16 bewertet und bieten dem Investor aktuell eine Dividendenrendite von 3,12 %. Die Lockheed-Martin-Aktie war recht erfreulich in das Jahr 2021 gestartet, konnte aber diese Entwicklung nicht fortsetzen. Aktuell notiert sie deshalb mit 359,15 US-Dollar (12.10.2021) auch nur knapp 4 % höher als noch Anfang Januar.

Doch der Konzern könnte meines Erachtens trotzdem alles liefern, was man von einem Dividendenwert erwartet. Eine seit mehr als zwei Dekaden steigende Ausschüttung, eine durchaus erfreuliche Anfangsrendite und aktuell ein für kaufinteressierte Investoren vielleicht attraktives Kursniveau. Wer dies genauso sieht, könnte sich deshalb durchaus einmal etwas genauer mit der Aktie von Lockheed Martin beschäftigen.

Der Artikel Achtung, Investoren: Mit diesen beiden Aktien bekommt man noch im aktuellen Jahr mehr Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Lockheed Martin und McDonald’s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images