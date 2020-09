KAL, das marktführende Software-Unternehmen für Bankautomaten (ATMs), hat die sofortige Verfügbarkeit eines Whitepapers mit einer umfassenden Analyse zur bestmöglichen Sicherung von Bankautomaten bekanntgegeben.

Bankautomaten müssen selbstverständlich optimal gesichert sein. Die Automatennetzwerke, über die Bargeld in Millionenhöhe verteilt wird, stellen ein mögliches Einfallstor in die internen Systeme der Bank dar, über die immense Geldmengen weltweit überwiesen werden können.

In diesem Whitepaper bezeichnet Aravinda Korala, Geschäftsführer von KAL, TPMs als „wichtigsten Vertrauensanker“ von Computersystemen und warnt, dass „TPMs ordnungsgemäß eingesetzt werden müssen, um ATM-Netzwerke zuverlässig zu sichern“.

TPMs sind winzige Halbleiterelemente, die in allen PCs und manchmal sogar in der CPU verbaut sind. TPMs sind ein sicherer Tresor für Verschlüsselungscodes und der entscheidende Vertrauensanker für eine zuverlässige Sperrung von Computernetzen. TPMs werden bereits seit langem in PCs und Laptops eingesetzt, jedoch noch nicht durchgängig in den ATM-Netzen der Banken.

Das Whitepaper soll die ATM-Anwender über die Sicherheit mit TPMs informieren und diese Situation verbessern. Es untersucht, was die Banken bei der Erstellung der Sicherheitsarchitektur für ihre Bankautomaten tun müssen und wie die Branche mit TPMs die Hardware, Software und das gesamte Netzwerk sperren kann.

Aravinda Korala erklärte, warum KAL es für so wichtig hält, dieses Whitepaper zu veröffentlichen: „Bankautomaten versorgen die Welt mit Bargeld. Ziel ist es, jedem überall sicheren Zugang zu Bargeld zu gewähren und die für die Ausgabe dieses Bargelds verwendeten Netzwerke möglichst gut zu schützen. Genau das können TPMs.“

Das Whitepaper ist auf Englisch hier verfügbar: TPMs are the root of all security. In den verschiedenen landessprachlichen Versionen der Website steht es auch auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch zur Verfügung. Sie können sich auch an unsererDiskussion zur ATM-Sicherheit beteiligen oder unter info@kal.com weitere Informationen von KAL anfordern.

