Anmeldung: https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210602006018/de/

Main visual of the Japan Business Conference (Graphic: Business Wire)

NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021) – Erzielen von Klimaneutralität bis 2050 durch einen positiven Zyklus von Wirtschaftswachstum und Umweltschutz – Online-Veranstaltung ab Mittwoch, den 28. Juli

METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, und JETRO (Japan External Trade Organization), die japanische Außenhandelsorganisation, bekunden ihre Unterstützung grüner Investitionen und der Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 durch das gemeinsam ausgerichtete Gipfeltreffen „NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)“. Einzelheiten sind der beigefügten, umfassenden Pressemitteilung zu entnehmen.

Hauptprogramm

Das Hauptprogramm besteht aus Vorträgen von Vertretern der japanischen Regierung, wichtigen Meinungsbildnern (Key Opinion Leaders, KOLs) und CEOs von im Umweltschutz führenden Großunternehmen, sowie Diskussionsrunden über zukünftige Trends und Probleme bezüglich der Umstellung auf Klimaneutralität.* Streaming erfolgt Live am 28. und 29. Juli, JST, mehrmals für verschiedene Zeitzonen.

* Details des Hauptprogramms, einschließlich der Liste der Hauptredner, werden in zukünftigen Pressemeldungen und auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung veröffentlicht.

Details zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)*

Organisatoren: Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan External Trade Organization (JETRO)

Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, den 28. Juli 2021 Online

Veranstaltungsablauf:

– Podiumsdiskussion mit weltweiten Marktführern (Hauptprogramm)

– Interaktive Sitzungen mit Unternehmensvertretern und Teilnehmern in virtuellen Ausstellungsständen japanischer Unternehmen

Teilnahmegebühr: Kostenlos

*Die obigen Veranstaltungsdetails gelten ab dem 2. Juni 2021 und können aus unvorhersehbaren Gründen im Zusammenhang mit der Vorbereitung geändert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210602006018/de/

Medienanfragen



NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021) PR Office

SAKI MASUNO / E-Mail info-media@jbc-online.com / +81 70 3190 3662