Achtung, Teladoc Health: Mehr als nur ein Corona-Effekt 2.0

Die Aktie von Teladoc Health stemmt sich leicht gegen den breiten Markt. In den vergangenen ein, zwei Tagen schien eine Outperformance möglich. Vermutlich auch oder gerade weil das Coronavirus mit der Omikron-Variante einen neuen Schub erhalten könnte.

Allerdings ist eine Investitionsthese, die auf der Aktie von Teladoc Health basiert, für mich mehr als nur ein Corona-Effekt 2.0. Das ist eine wertvolle Erkenntnis. Aber eben auch eine Warnung für Foolishe Investoren. Riskieren wir einen Blick darauf, was man als Anleger jetzt zwangsläufig beachten sollte.

Teladoc Health: Mehr als nur ein Corona-Profiteur

Dass die Aktie von Teladoc Health vom Coronavirus profitieren kann, ist hinlänglich bekannt. Unterm Strich hat das Unternehmen bereits in der ersten heißen Phase gezeigt, dass man in einem solchen Umfeld stark wachsen kann. Dem Aktienkurs hat das mit einem Anstieg bis auf 247 Euro zu Anfang dieses Jahres ebenfalls gutgetan.

Allerdings sollten Foolishe Investoren nicht auf einen solchen Corona-Effekt setzen. Oder eben nicht aus diesen Beweggründen investieren, weil in dem Unternehmen und der Chance deutlich mehr steckt, als eine derartig oberflächliche Investitionsthese es zulässt.

Gerade jetzt hat der Telemedizin-Spezialist gezeigt, wo langfristig und selbst ohne Corona-Effekt die Reise hingehen soll. Alleine im US-Markt gibt es offenbar einen adressierbaren Gesamtmarkt von 261 Mrd. US-Dollar. Zumindest spricht das Management im Rahmen der Präsentation zum Investor Day von einem solchen Gesamtmarkt. Das entspricht übrigens lediglich einem Bruchteil des gesamten medizinischen Marktes von 3,8 Billionen US-Dollar, den das Unternehmen ebenfalls als Referenz angegeben hat.

Alleine mit Blick auf dieses Marktpotenzial können und sollten wir sagen, dass eine Investition in die Aktie von Teladoc Health nicht aufgrund eines kurzfristigen Wachstumsschubs erfolgen sollte. Wobei etwas mehr Wachstum als die prognostizierten 25 bis 30 % bis 2024 natürlich wünschenswert wären. Im Endeffekt erkennen wir jedoch, dass es eigentlich zweitrangig ist, ob Teladoc Health den Quartalsumsatz von zuletzt 522 Mio. US-Dollar auf 650 Mio. US-Dollar in einem Jahr steigern kann. Oder aber auf 750 Mio. US-Dollar, wenn es einen stärkeren Wachstumsschub geben sollte. Nein, sondern es geht um ein gigantisches Wachstumspotenzial in einem deutlich größeren Megatrend-Markt, der erst an der Oberfläche seiner Möglichkeiten kratzt.

Ein größerer Markt, viel Potenzial

Dass die Aktie von Teladoc Health im Endeffekt einen größeren Gesamtmarkt bildet, heißt, dass gerade Foolishe Investoren nicht auf saisonale oder kurzfristige Effekte achten sollten. Nein, sondern es geht um die operative Entwicklung über einen langen Zeitraum hinweg. Selbst eine Wachstumsbeschleunigung wäre lediglich ein kurzer Anstieg in einer längerfristigen Wachstumskurve.

Insofern: Überleg dir, ob du an die Telemedizin glaubst. An das Coronavirus und einen positiven Effekt zu glauben, das ist für mich eher nur eine Randnotiz. Und sollte es besser auch für dich sein.

Der Artikel Achtung, Teladoc Health: Mehr als nur ein Corona-Effekt 2.0 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images