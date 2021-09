Acme hält die Dividende stabil

Der amerikanische Hersteller von Schneidegeräten, Acme United Corporation (ISIN: US0048161048, NYSE: ACU), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie auszahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Investoren erhalten die Auszahlung am 22. Oktober 2021 (Record date: 1. Oktober 2021).

Auf das Jahr gerechnet werden 0,52 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 40,29 US-Dollar (Stand: 9. September 2021) einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni 2021) erzielte Acme United einen Umsatz von 44,85 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 44,04 Mio. US-Dollar), wie am 22. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 7,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,2 Mio. US-Dollar).

Die Gründung des Unternehmens erfolgte bereits im Jahr 1867 durch den deutschen Auswanderer Leo Renz, der sich auf die Herstellung von Scheren spezialisierte. Heute ist Acme ein Produzent von Büroartikeln und Schneidegeräten. Zu den Kunden der Marken Westcott, Clauss, PhysiciansCare und Camillus zählen Firmen wie Staples, Office Depot, Wal-Mart oder auch Walgreens.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 33,72 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung von Acme beträgt aktuell 144,29 Mio. US-Dollar (Stand: 9. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de