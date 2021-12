ACTIVISION - Die Hürden werden hoch

Die Activision-Aktie markierte im Februar 2021 ein Allzeithoch bei 104,53 USD. Danach kam es zunächst zu einer Konsolidierung. Diese schien lange bullisch zu verlaufen. Aber die änderte sich bereits im Juli 2021 mit dem Rückfall unter 84,68 USD.

Vor allem nach den letzten Zahlen geriet die Aktie massiv unter Druck. Dabei fiel sie unter die wichtigen Unterstützungen bei 68,32 USD und 63,32 USD.

Nach einem Tief bei 56,40 USD startete eine Erholung, welche die Aktie aktuell an die Marke 68,32 USD und damit zurück an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Februar 2019 führt.

Neue Verkaufswelle?

Die Activision-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. Sie könnte jederzeit wieder nach unten abdrehen und die Abwärtsbewegung der letzten Monate in Richtung 50,25 USD fortsetzen. Überschießend könnte sich der Wert noch in Richtung 72,20 USD erholen.

Erst mit einem stabilen Ausbruch über 72,20 USD würde sich das Chartbild wieder verbessern. Dann könnte es zu einem Anstieg gen 84,68 USD oder ca. 89,00-90,00 USD kommen.

Activision Blizzard - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)