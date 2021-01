Acuity Brands schüttet eine konstante Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Acuity Brands Inc. (ISIN: US00508Y1029, NYSE: AYI) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,52 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 128,30 US-Dollar (Stand: 6. Januar 2021) bei 0,41 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 1. Februar 2021 (Record date: 20. Januar 2021). Acuity Brands ist ein Hersteller und Vermarkter von Lichtanlagen und Lichtequipment und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Der Konzern mit Unternehmenssitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia erzielte im Fiskaljahr 2020 einen Umsatz von 3,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,67 Mrd. US-Dollar). Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete Acuity Brands einen Umsatz von 891,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 938,1 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das erste Quartal 2021 werden an diesem Donnerstag präsentiert. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 5,01 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 4,7 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 6. Januar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de