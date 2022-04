ADAC: Benzin und Diesel in Deutschland wieder etwas billiger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Benzin und Diesel an Deutschlands Tankstellen sind wieder etwas billiger geworden. Ein Liter Diesel kostet laut Auswertung des ADAC derzeit 1,968 Euro, 8,3 Cent weniger als eine Woche zuvor. Ein Liter Super E10 kostet demnach im Mittel 1,944 Euro und damit 4,6 Cent weniger als vor einer Woche, wie der Automobilclub am Mittwoch in München mitteilte.

Der ADAC sieht weiter "Potenzial für Preissenkungen". Die Kraftstoffpreise waren nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine rapide gestiegen und hatten Mitte März einen Höhepunkt erreicht. Diesel ist laut ADAC-Auswertung derzeit nach wie vor etwas teurer als Benzin, obwohl es sich üblicherweise umgekehrt verhält./cho/DP/jha