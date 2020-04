ADAC: Ostermontag war der stauärmste Tag seit vielen Jahren

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat an den sonst so stauträchtigen Ostertagen ungewohnt freie Fahrt ermöglicht. Der Ostermontag war der stauärmste Tag seit mindestens 15 Jahren, wie eine ADAC-Sprecherin am Dienstag sagte. Weiter reichen die vergleichbaren Daten des Verkehrsclubs nicht zurück.

32 Staus in ganz Deutschland am Ostermontag waren nicht einmal halb so viele wie am stauärmsten Tag des Jahres 2019. Damals wurden an Heiligabend 81 gezählt. Auch Ostersonntag mit 38 Staus sowie Karfreitag und Karsamstag mit 68 und 62 lagen deutlich unter dem Tiefststand des Vorjahres. Selbst der Gründonnerstag - 2019 mit 3400 Staus noch einer der drei am stärksten belasteten Tage des Jahres - lag mit 628 Staus weit unter den rund 2000 eines normalen Durchschnittstags./ruc/DP/jha